إيران.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية في أصفهان

العالم - ايران

وبدات الاجتماعات واللجان المتخصصة للمؤتمر النووي الوطني الثلاثين والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، اليوم الإثنين، في أصفهان، بحضور نائب مدير التخطيط والإشراف الاستراتيجي في منظمة الطاقة الذرية.

وكان رئيس الرابطة النووية الإيرانية "جواد كريمي ثابت" قد أعلن ان حضور "رافائيل غروسي" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية الإيرانية بمحافظة أصفهان (وسط ايران)، يدل على دعم الوكالة الدولية للمجموعات العلمية في بلادنا.

وأضاف كريمي ثابت، الأحد في تصريح للصحفيين من مدينة أصفهان (مركز المحافظة)، بأن فكرة عقد مؤتمر دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية طرحتها الجمعية النووية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال اجتماع قبل عامين؛ مبينا أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعد انذلك بالتعاون في عقده".

وتابع : من مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعم مثل هذه الفعاليات الدولية لتطوير المعرفة والتكنولوجيا النووية لجميع أعضائها وعلى هذا الأساس رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في إيران.

وأضاف: سيعقد المؤتمر الوطني النووي الإيراني، في دورته الثلاثين، والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين؛ مؤكدا بان هذا الحدث يشكل علامة على نضج التكنولوجيا النووية في بلادنا.

وتابع، إن "المشاكل الراهنة في العالم سيتم حلها بالتعاون الدولي، وأحد السبل الى ذلك، يكمن في عقد المؤتمرات العلمية، حيث يتبادل المفكرون الأفكار والخبرات حول التحديات".