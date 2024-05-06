طلاب غزة يدعمون ثورة طلاب الجامعات الاميركية والاوروبية

العالم - مراسلون

وكان للطلاب الجامعات الاميركية والاوروبية دوراً مؤثراً في دعم القضية الفلسطينية وتحريك المفاوضات ولفت انظار العالم نحو القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وأقام طلاب جامعيون في قطاع غزة وقفة دعم لطلاب الجامعات الاميركية والاوروبية لارسال رسالة شكر وامتنان لهم وايضاً ارسال رسالة لباقي الجامعات في الدول العربية والاسلامية للسير علی نفس الخطی لدعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة.

وقال أحمد ابوحليمة وهو مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي في غزة:"هذه الوقفة تتضمن رسالة شكر لطلاب وشباب قطاع غزة للحركة الطلابية في الجامعات الاوروبية والاميركية والعالمية التي انتفضت من خلال ثورة طلابية عارمة نصرة للحق الفلسطيني ونصرة للظلم الواقع علی قطاع غزة".

وقال أحد الطلاب الفلسطينيين:"هذه الفعالية جاءت لترسل رسالة تقدير ودعوة الی استمرار الطلاب في الجامعات الاميركية المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني والرافضين لسياسة بلادهم في دعم دولة الاحتلال التي تمارس ابشع حرب في التاريخ المعاصر".

وقال أحد الطلاب:"انها فعالية لتوجيه رسالة شكر الی طلاب الجامعات الاوروبية بسبب وقفتهم ودعمهم في ايقاف الحرب الابادة الجماعية علی قطاع غزة. اوجه لهم كل الشكر وكل التقدير علی وقفتهم معنا".

ويصر هؤلاء الطلاب علی ارسال رسالة لكافة طلاب العالم في الجامعات الاوروبية والاميركية الذين وقفوا بجانب القضية الفلسطينية واعادوا اصدار هذه القضية الی العالم واصروا علی احتجاجاتهم التي انتشرت في مختلف الجامعات الاميركية والاوروبية في دعم القضية الفلسطينية وعلی وجه الخصوص قطاع غزة لايقاف العدوان علی قطاع غزة.