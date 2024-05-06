بالفيديو.. مشاهد لقنص المقاومة لجنود الاحتلال وطائراته المسيرة

العالم - خاص العالم



المقاومة الفلسطينية تكثف عملياتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وتوجه صفعة قوية له. وفي اخر عملياتها قصفت كتائب القسام حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ قصيرة المدى، وأضافت أنّه تمَ إطلاقُ الصواريخِ من مسافةِ بضعِ مئاتٍ من الأمتارِ من معبرِ رفح.

بعدها خرج الاحتلال الاسرائيلي واعترف بمقتل ثلاثة من جنوده وإصابة اثني عشر آخرين جراء الهجوم بينهم إصابات خطيرة، ووفقَ جيشِ الاحتلال فإنّ الجنودَ القتلى هم من كتيبةِ شاكيد التابعةِ للواء غفعاتي، والكتيبةِ تسعِمائةٍ وواحدٍ وثلاثين التابعةِ للواء ناحال.

وسائل الإعلام العبرية وصفت الهجوم بالخطير، حيث قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت إن الحدث في كرم أبو سالم غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في قطاع غزة، وتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين.

كما خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء الغربية والجنوبية الغربية لمدينة غزة، وقالت كتائب القسام إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس قوات الاحتلال المتموضعة في محور 'نتساريم'، الذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، بصواريخ المئة وسبعة القصيرة المدى كما نشرت مشاهد قنص جندي اسرائيلي متحصن في منزل في المحور نفسه.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام أن مجاهديها قنصوا جنديا إسرائيليا في شارع عشرة جنوب تل الهوى بمدينة غزة، مؤكدة أنه تمت إصابته بشكل مباشر.

بدورها نشرت سرايا القدس مشاهد من سيطرة مقاتليها على طائرة بدون طيار لجيش الاحتلال الاسرائيلي في خانيونس.