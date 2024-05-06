بارزاني: ملتزمون بتنفيذ كامل الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق

العالم - العراق

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، لبارزاني، حيث عبر الاخير خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء برئيسي، مشيراً إلى أن القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية خلقت روابط عميقة بين الجانبين خلال سنوات طويلة من حسن الجوار، وثمن جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها صديقًا في الأوقات الصعبة ودولة وقفت دائمًا إلى جانب العراق ومنطقة كردستان العراق عندما تنشأ المشاكل.

وقال رئيس منطقة كردستان العراق: لا يوجد منطق سليم يسمح لنا بتفضيل العلاقات مع دولة قوية وصديقة على التعاون مع كيان هو في أسوأ أوضاعه اليوم، مؤكدا على التزام بلاده بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية.

وكان نيجيرفان بارزاني، وصل يوم أمس الأحد إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي منطقة كردستان العراق.

وثمن بارزاني خلال اللقاء، دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في أمن وبقاء كردستان، وقال: أساس العراق الجديد والعلاقات اليوم بين إيران والعراق هي نتيجة التعاون بين إيران والعراق وبالتالي فإن إيران ليست مجرد جارة لنا. ولولا الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، لما عرف ما هو مصير الحركة الكردية اليوم. إن احترام هذا التعاون هو خط أحمر لن نتجاوزه أبدًا.

وذكر بارزاني أن حدود إيران وكردستان العراق لم تكن مغلقة حتى في فترة انتشار وباء كورونا، وقال: توقعاتنا من إيران أنها ستستمر بالوقوف إلى جانبنا لحل المشاكل في العراق وبناء بلد مزدهر ومتقدم وبناء مستقبل أكثر إشراقا وأفضل من السابق.

ووصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الأحد إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي إقليم كردستان.

وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران ناظم دباغ، ان بارزاني سيلتقي في هذه الزيارة الرسمية، بكبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك؛ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، والرئيس اية الله إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحول أهداف الزيارة اضاف: إن رئيس منطقة كردستان، زار طهران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث أهم القضايا في المنطقة، وتوسيع العلاقات بين طهران وأربيل.