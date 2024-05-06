الاحتلال يبدأ جرائمه في رفح بـ5 مجازر

العالم - فلسطين

لا يزال المدنيون العزل يشكلون بنك أهداف الاحتلال في حربه المستمرة على قطاع غزة، فقد استشهد 22 فلسطينيا بينهم ثمانية أطفال، في غارة جوية للطيران الاسرائيلي علی أحد عشر منزلا في رفح منذ مساء أمس الأحد.

وأوضحت مصادر أن أربعة شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى تسعة شهداء بينهم أربعة أطفال إثر قصف استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بالمدينة.

كما استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال علی منزل في شرق مدينة رفح.

وسقط عدد من الإصابات في قصف جوي استهدف منزلاً لعائلة فلسطينية في حي الزهور شمالي المدينة وأعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع استهداف أکثر من عشرة منازل مأهولة وغير مأهولة، نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الانقاض.

في سياق منفصل، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة بسبب تراكم النفايات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوكالة إن النفايات تتراكم في كل أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض والذباب والفئران ومعها الأمراض والأوبئة، وإن الافتقار إلى الصرف الصحي المناسب يزيد الوضع سوءا.

من جانب آخر، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات 'يانيز لينارتشيتش' أن على "إسرائيل" الالتزام بتأمين وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة أمر ملح لتحرير المحتجزين الإسرائيليين وإغاثة الجياع في القطاع.