قائد الثورة يستقبل رئيس منطقة كردستان العراق

العالم-ايران

وكان رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، قد التقى اليوم الإثنين، الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأكد "السيد رئيسي" في لقائه "بارزاني" اليوم، على ضرورة منع الصهاينة والعناصر المناوئة للثورة الاسلامية، من استغلال اقليم كردستان ضد ايران.

كما نوه رئيس الجمهورية، بأن "علاقات كردستان العراق مع إيران مبنية على قواسم تاريخية ووطنية ودينية وثقافية"؛ متطلعا بان تشكل زيارة بارزاني منعطفا في مسار رفع مستوى العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.