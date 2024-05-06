هنية يبلغ أمير عبداللهيان رد حماس على مقترح وقف اطلاق النار بغزة

وقال وزير الخارجية الايراني، في منشور له على منصة اكس: "اطلعنا السيد إسماعيل هنية الليلة في اتصال هاتفي معي، على اخر التطورات في غزة وفلسطين".

وأضاف: "وفي معرض تثمينه لمواقف قائد الثورة والرئيس والشعب الإيراني في دعم فلسطين وغزة، أبلغنا برد حماس على مقترح قطري مصري لوقف عدوان الكيان الصهيوني وتبادل الأسرى ورفع الحصار، وأشار أن الكرة في ملعب الطرف المقابل، مؤكدا أن حماس صادقة في نياتها".

وقال إسماعيل هنية: "أرسلنا رد حماس على الخطة التي طرحتها مصر وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار وغيرها من الشروط.. الكرة الآن في ملعب العدو".



وأكد هنية: «نحن صادقون في نوايانا».



بدوره ثمن أمير عبد اللهيان، بالوقوف البطولي للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد غزة خلال الأشهر السبعة الماضية، مقدما تقريرا عن التحركات الدبلوماسية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية دعما لفلسطين والمقاومة في الاوساط الدولية، ومنها حضور فاعل في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.



كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطة المقدمة لإستيفاء حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لجرائم الكيان الصهيوني، ورفع الحصار القاسي عن الشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القطاع، وإعادة إعمار غزة.