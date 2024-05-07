نتنياهو؛ الوحيد المتضرر من وقف العدوان على غزة

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القاسم المشترك بين كل هذه العراقيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الوحيد المتضرر من توقف الحرب. هذه المرة بدأت الاعتراضات تخرج من داخل كيان الاحتلال على محاولات نتنياهو إحباط أي هدنة يمكن التوصل إليها. نتنياهو وبكل بساطة يري استمرار الحرب لأن اليوم التالي لهذه الحرب يعني محاكمة نتنياهو ودخوله السجن.

إحدى الحقائق التي كشفتها انتفاضة الطلاب في الجامعات الأميركية هي أسلوب تعاطي السلطات مع أي حدث ينتقد كيان الاحتلال. ما يمكن أن يوصف به هذا الأسلوب هو أنه أسلوب دولة بوليسية.. حيث تتعامل مع احتجاجات سلمية لطلاب الجامعات كأنها تواجه إرهابيين. عضو مجلس النواب الأميركي جمال بومان أطلق صرخة من داخل الكونغرس متسائلا عن دوافع قمع الاحتجاجات السلمية. بومان توجه إلى الإدارة الأميركية بالسؤال.. هل نحن دولة بوليسية؟ داعيا إلى وقف دعم الإبادة الجماعية في غزة.

عملية شيطنة الاحتجاجات الطلابية تستند إلى قاعدة قوية وهي التماهي بين المؤسسات السياسية والشركات الإعلامية. الكونغرس الأميركي يقوم بوظيفته في هذا السياق من خلال قوانين تجرم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي. هذه القوانين تعتبر أن أي انتقاد للاحتلال وحكومته يندرج في خانة معاداة السامية ويحاسب عليها. هذه العقلية لم تعد مقبولة بالنسبة لكثيرين خاصة الأكاديميين والناشطين اليهود الذين يشاركون في الاحتجاجات الطلابية.

أحد أكبر المتواطئين في الإبادة الجماعية في غزة هو الرئيس الاميركي جو بايدن. هذا ما يعرفه جيدا الطلاب ولاسيما في جامعة جورج واشنطن.. حيث قاموا بنشر صورة كبيرة لبايدن بعنوان جو الإبادة الجماعية.. أو جينوسايد جو.