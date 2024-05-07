إسلامي وغروسي يجريان مشاورات في أصفهان

العالم - ايران

والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة أصفهان وسط إيران، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، أمس الاثنين، الى طهران على رأس وفد للمشاركة في المؤتمر النووي الدولي والتفاوض مع كبار المسؤولين في إيران.

وانطلقت أعمال المؤتمر النووي الوطني الثلاثين والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، أمس الإثنين، في أصفهان، بحضور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، وعلي أكبر صالحي الرئيس السابق للمنظمة وبعض المسؤولين والعلماء في هذا القطاع.

كما حضر هذه المراسم بعض السفراء من بينهم السفير السعودي والمندوبين والعلماء والطلاب من بعض الدول.