فيديو خاص: رفح تحت نيران الاحتلال والاجتياح..

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في غزة، أن القوات الإسرائيلية أغلقت معبر رفح بشكل كامل، كما منعت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وكذلك منعت حركة المسافرين من مرضى السرطان وجرحى العدوان المستمر عبر المعبر الحدودي مع الأراضي المصرية.

وأضاف، أن طيران الحربي الإسرائيلي مازال مستمرا في قصف منازل الفلسطينيين بمناطق مختلفة من رفح، حيث ارتقى 24 شهيدا جراء هذا القصف.

وأشار مراسل العالم إلى أن كيان الاحتلال لإسرائيلي للمرة الثانية ألقى مناشير طالب فيها الفلسطينيين باخلاء المناطق الجنوبية والشرقية في رفح، ليشد الفلسطينيين الرحال مرة أخرى نحو مدينة النواصي غرب مدينة رفح ومدينة خانيونس.

ولفت مراسل العالم، إلى أن الحزن خيم مرة على وجوه أهالي قطاع غزة، بعد تعنت كيان الاحتلال الإسرائيلي بقبول المقترح المصري الذي وافقت عليه حركة حماس.

هذا وعبرت المنظمة الدولية للهجرة، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة من مدينة رفح جنوبي القطاع بموجب تحذير صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، انه تشعر بقلق عميق بسبب تصاعد الأعمال العدائية في رفح بقطاع غزة مشيرة الى انه لم يتبق لسكان غزة أي مكان آمن يلجؤون إليه. بعد الهجوم الاسرائيلي على المدينة وشددت المنظمة على أن الوضع الإنساني وصل إلى “مستويات كارثية”. محذرة من أن سكان غزة لا يستطيعون تحمل “تصعيد جديد يؤدي إلى مزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح”. كما أكدت على ضرورة ايصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون قيود.