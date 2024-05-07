الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اسلامي: نواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وفق 3 أطر

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :