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إسلامي: ايران تسعى الى انتاج 20 ألف ميغاواط من المحطات الكهروذرية

الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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