اسلامي: نعمل على كتابة اتفاق حول آليات حل القضايا العالقة بين ايران والوكالة

العالم - ايران

صرح بذلك اسلامي في المؤتمر الصحفي المشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" حيث شكر السيد غروسي على حضوره المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية وقال : في مارس من العام الماضي، نشرنا بيانا مشتركا، ونعتقد أنا والسيد غروسي أن البيان المشترك يشكل أساسًا جيدًا بيننا علی الرغم من أن المضمرین الشر لإيران غير راضين دائما عن تفاعلات إيران مع الوكالة ويحاولون جعل هذه التصرفات والقرارات تبدو أقل قيمة باللجوء إلی الأدبيات الهدامة وجعل كل شيء يبدو أسودا و سيئا.

وأوضح الإسلامي: لقد أكدنا على هذا الخط الأساسي باعتباره خريطة طريقنا في المناقشات التي أجريناها.

وتابع قائلا: خلال هذه المفاوضات، وصفنا التقدم المحرز في بيان آذار/مارس بأنه خط أساس إيجابي ونعلم أن التحركات وعملية التفاعلات بين الجانبين قد تباطأت بسبب بعض الأمور ولكننا اليوم قمنا بمراجعة البيان المشترك ونأمل أن يستمر خط الأساس هذا.

وقال: الجزء الأول من محادثاتنا هو القضايا السابقة التي تم إغلاقها في إطار الاتفاق النووي تحت عنوان PMD، وهي تتناول القضايا السياسية والهامشية وهذه القضايا تتم متابعتها دائمًا بمتطلباتها الخاصة ويجب ألا تتتسرب إلى الأقسام الأخرى.

وأضاف: في هذا القسم، القضية المهمة هي قضية الموقعين المتبقيين، ولحسن الحظ تم إغلاق موقعين، كما تم إغلاق مسألة عدم تطابق المواد، ليبقى قضیة موقعين من أصل أربعة.

وأوضح إسلامي: أن الجزء الثاني من المحادثات يتعلق بالوضع الحالي وعلينا اتخاذ إجراءات متبادلة ومنسقة لإزالة أوجه القصور وتحقيق التوقعات الموجودة في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي واعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: إن الجزء الثالث من المحادثات يدور حول الخطوات المستقبلية والتوقعات المتبادلة ودور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يمكن أن یكون فعالة في إزالة العقبات التي هي سياسية بالدرجة الأولى. وتابع: لصیاغة مسودة هذه الأقسام الثلاثة؛ اتفقنا على أن يجري مساعدي الجانبين حوارات بشأن جداول وبنود هذه الأقسام الثلاثة؛ وهذه هي بداية العملية.

وأضاف الإسلامي: هناك مسألة أخرى مهمة وهي أنه يجب علينا أن نكون حذرين من أن الأعمال العدائية ضد البرنامج النووي، المتجذرة في الصهاينة، لا تؤثر على التفاعلات بين الجانبين.

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه يجب أن نتخذ خطوات عملية لمواصلة التعاون بين إيران والوكالة، وقد قدمت مقترحا لإيران في هذا الصدد.

وتابع غروسي قائلا : إنه لشرف عظيم أن أكون حاضرا في مدينة أصفهان اليوم. عقدت أمس اجتماعات مهمة مع الوزير ونائبه في طهران، والآن نحن في عملية حساسة. الليلة الماضية واليوم أجرينا مشاورات مكثفة لاتخاذ خطوات متبادلة.

وأضاف: منذ أكثر من عام اتفقنا على إصدار بيان لتحديد المسار المستقبلي، وكانت تلك الوثيقة مهمة. تتناول الوثيقة أيضًا ما هو مطلوب لحل المشكلات العالقة وتحدد الخطوات الإضافية التي يجب على الأطراف اتخاذها.

وتابع، وعلى الرغم من النواقص، فقد تم اتخاذ خطوات وما زالت محتويات الوثيقة صالحة. نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية، وقد قدمت اقتراحًا لإيران. وتقوم فرق الأطراف بتحديد الخطوات التكميلية في اجتماع منفصل.