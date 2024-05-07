رد فعل الشارع الإسرائيلي بعد تعنت نتيناهو وبدء اجتياح رفح؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في رام الله، إن الأراضي المحتلة شهدت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين مجموعة من المتظاهرين المؤيدن لاتمام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس وبين الشرطة الإسرائيلية.

وأضاف، أن مع اعلان حركة حماس قبولها المقترح المصري خرج الإسرائيليون إلى الشوارع ابتهاجا بأن الأسرى سيعودن اليهم، ولكن تفاجأوا بتعنت نتياهو بدء القوات الأسرائيلية اجتياح رفح والسيطرة على معبر رفح الحدودي.

وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي يشعر بأن نتنياهو خان الأسرى الإسرائيليين لدى حماس من خلال بدء اجتياح مدينة رفح.

هذا ورد كيان الاحتلال الإسرائيلي على موافقة حماس على المقترح القطري المصري بشأن الهدنة في غزة بالبدء باجتياح مدينة رفح، واصفة المبادرة بالبعيدة عن متطلباتها، لكنها أكدت مشاركة وفدها في محادثات القاهرة.

وتجري في العاصمة المصرية اليوم جولة جديدة من المحادثات بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وليام بيرنز الذي قالت إدارته إنها تدرس الاقتراح الذي وافقت عليه حماس.

