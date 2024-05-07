بالأرقام.. انجازات المقاومة ضد الاحتلال منذ الـ7 من اكتوبر

العالم _ مراسلون

أما الاحتلال في غزة فقد كانت احصاءاته وفق اعترافاته هي اقل من الحقيقة لكنها تعطي مؤشرا عن خسارات أعظم.

تخبر ارقام العدو ان الحصيلة الإجمالية المعلن عنها للقتلى الإسرائيليين من العسكريين والمستوطنين منذ السابع من أكتوبر ممن سمح بنشر أسمائهم بلغت 1493، بينهم 605 من الجنود والضباط قتل منهم 260 خلال المعارك والتوغل البري بغزة.



أما الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة ومنذ بداية العدوان على غزة كانت حاضرة وبقوة وفق مارشح من معلومات فإن المقاومة الاسلامية في لبنان نفذت 1637 عملية إسناد منها: 1404 استهدافات لمواقعَ عسكرية، و 51 استهدافاً جوياً, و 182 استهدافاً لمستوطنات للعدو.

اما جبهة اليمن، فهي جبهة كبّدت العدو وراعية ارهابه اميركا الى جانب خسائر مادية وبشرية مباشرة، خسائر اقتصادية هائلة، فخطوط الامداد للكيان قطعتها القوات المسلحة اليمنية عبر اغلاق طريق باب المندب في وجه السفن الاسرائيلية او التابعة لها، وبلغة ارقام ايضاً فإن إجمالي العمليات اليمنية المنفذة منذ بداية معركة طوفان الأقصى بلغت 156 عملية في البحر الاحمر وجنوبي فلسطين المحتلة.

أما العمليات ضد السفن فقد نفذت بعدد 606 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة يضاف لها قصف أهداف العدو في فلسطين المحتلة بعدد 111 مابين صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة.

أما في العراق فقد مثلت هي الاخرى جبهة اسناد هامة تخبر ارقامها ان المقاومة الاسلامية هناك نفذت 243 عملية مساندة, وبتفصيل اكثر استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق 90 هدفاً للمصالح والقواعد العسكرية الإسرائيلية والامريكية في العراق و65 هدفاً في الأراضي السورية و88 هدفاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.