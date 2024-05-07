المستشفى الكويتي: محافظة رفح تمر بكارثة صحية كبيرة

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف في تصريحات صحفية، أن كمية الطعام والأسرة والأجهزة والسولار الموجودة بالمستشفى لا تكفي لمواصلة العمل طويلا.

وأشار الهمص إلى أن المستشفى يستقبل عشرات الشهداء والجرحى وأن هناك صعوبات في التعامل معها لانعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية، موضحا أن جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى توقف عن العمل نتيجة ضغط الحالات.

وعن الوضع الصحي في مدينة رفح قال: إن مستشفى أبو يوسف النجار، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في رفح، ضمن المناطق التي أمر الاحتلال بإخلائها، وأنه لا يوجد مجال لإخلاء المستشفى ولا يوجد مكان للجرحى ولا النازحين.

وطالب المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي بالتدخل العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح.

ومنذ يوم أمس الإثنين، بدأت قوات الاحتلال باجتياح مدينة رفح، وطالبت المواطنين في المناطق الشرقية بمغادرتها.

وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان على إجبار المواطنين النزوح من شمال ووسط القطاع إلى مدينتي خان يونس ورفح جنوبا.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت مدينة رفح التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعا، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وباتت تضم أكثر من 1.5 مليون مواطن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا واصابة 78204 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.