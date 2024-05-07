إيران والفاو توقعان مشروعا جديدا لزيادة أصالة الزعفران

العالم - إيران

ويحمل هذا المشروع عنوان "التحكم في صحة الأغذية وإدارة سلسلة الإمداد الغذائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح" وفقا لإطار التعاون في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة وإطار فاو للبلدان.

ويعد المشروع الذي يتم تنفيذه خلال السنتين جزءا من برنامج التعاون الفني لمنظمة الأغذية والزراعة، والذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشرف عليه قسم البستنة في وزارة الزراعة الإيرانية، إلى تعزيز سلسلة التوريد الشفافة والموثوقة للزعفران، وضمان أمن وسلامة الغذاء والتغذية للمستهلكين، كما يسعى إلى الاستجابة للتحديات الناجمة عن عولمة الإمدادات الغذائية، وتعقيدات التجارة الحديثة، خاصة في صناعة الزعفران، المجال الذي تتمتع فيه إيران بمكانة متفوقة بإنتاج ما يقرب من 90٪ من المنتج العالمي.

ووفقا لهذا التقرير، فإن أحد آثار هذه الخطة هو ضمان وصول المستهلكين إلى منتجات الزعفران الآمنة والأصلية من خلال زيادة القدرة على وضع آليات إنفاذ فعالة لاختبار جودة الأغذية.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والتتبع في صناعة الزعفران، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعد هذا المشروع مثالا على التزام منظمة الأغذية والزراعة بتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة، والذي يتماشى مع جدول الأعمال العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن خلال التعاون مع النظراء الوطنيين والاستفادة من الخبرات، تخطط منظمة الأغذية والزراعة لتحسين قدرة بلدان مثل إيران في مجال مرونة واستدامة القطاعات الزراعية.