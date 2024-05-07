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لمنع مذكرة اعتقال ضد نتنياهو..

نواب أمیركان يهددون مدعي الجنائية الدولية باستهدافه هو وعائلته وفريقه +صورة

نواب أمیركان يهددون مدعي الجنائية الدولية باستهدافه هو وعائلته وفريقه +صورة
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

هدد نواب جمهوريون في الكونغرس الأمیركي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان بـ"استهدافه شخصيا هو وعائلته وفريق عمله من موظفي المحكمة"، لمنعه من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين.

وكشف موقع “زيتيو” الذي أطلقه في أمريكا مؤخرا الصحافي البريطاني ـ الأمريكي مهدي حسن، عن رسالة وجهها 12 عضوا بالكونغرس، تجاوزت التحذير إلى التهديد، حيث توعدوا خان بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.

وجاء في نص الرسالة، التي حصل عليها الموقع، وذكر أنه تم إرسالها في 24 من أبريل/ نيسان الماضي أنه “في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة” وفق الرسالة.

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “لقد تم تحذيرك”!

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