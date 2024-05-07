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كمالوندي: الكيان الصهيوني يسعى لتدمير علاقات إيران مع الدول الأخرى

كمالوندي: الكيان الصهيوني يسعى لتدمير علاقات إيران مع الدول الأخرى
الثلاثاء ٠٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن هذا الكيان يعارض البرنامج النووي الإيراني ويسعى إلى تدمير علاقات إيران مع الدول الأخرى.

العالم - إيران

وفي حديث لوكالة ريانوفوستي صرح بهروز كمالوندي أن: إيران وروسيا لديهما تعاون واسع النطاق، لكن بعض الدول الغربية وكذلك الكيان الصهيوني لايرغبون بالعلاقات الوثيقة بين طهران وموسكو.

وأشار كمالوندي إلى مواقف الكيان الصهيوني ضد البرنامج النووي الإيراني وقال: إسرائيل بشكل عام ضد الصناعة النووية الإيرانية.

كما أشار إلى اضطرابات أخرى للكيان الصهيوني فيما يتعلق بإيران، وقال: إن إسرائيل تسعى إلى تدمير علاقات إيران مع الدول الأخرى؛ هذا هو هدفهم الرئيسي.

و عن طبيعة البرنامج النووي الإيراني قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: لقد أعلنت إيران مواقفها مرات عديدة.. إن بلادنا لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

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