مشاهد لاستعادة الحياة شمال قطاع غزة تثير غضب الاحتلال

العالم - فلسطين

وقال دورون كادوش، المراسل العسكري لإذاعة غالاتس العبرية، إنه "وبينما نحن منشغلون بالهجوم المحدود على رفح، في هذه الأثناء، في شمال قطاع غزة، لا يزال الأمر يتكرر، الفلسطينيون يعلنون عن ذلك لأول مرة منذ بداية الحرب، في مخيم الشاطئ للاجئين في غرب مدينة غزة، ويجري الآن ترميم الطرق وإزالة الأنقاض، ومن المتوقع أن تفتح الأسواق أبوابها قريبا".

وأضاف المراسل: "هناك تذكير مهم آخر، بأنه بغض النظر عن مدى أهمية الإنجاز العسكري وعدد الأراضي التي سيتم احتلالها، من دون العودة النهائية المتمثلة في تحديد بديل للحكم في اليوم التالي، فإن حماس تعود إلى السيطرة المدنية على كافة المناطق التي ينسحب منها" الجيش الإسرائيلي".

وتابع بالقول: "للعلم فقط الجيش دخل مخيم الشاطئ مرتين خلال الحرب".

وتظهر الصورة التي نشرها المراسل الإسرائيلي، آليات وجرافات، تقوم بإزالة الركام، من أزقة المخيم، تمهيدا لفتح الطرق، وإعادة الحركة للمنطقة بسهولة.

وسبق ذلك صور تداولتها حسابات، عن قيام لجان شبابية في منطقة الشجاعية شرق غزة، بتنظيم الشوارع، وإزالة الركام من المنطقة.

وأشارت الحسابات إلى أن عمليات التنظيف، جاءت بهدف، تمهيد الوضع لاستقبال النازحين من سكان المنطقة، في حال جرى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وعودة النازحين المتواجدين وسط وجنوب القطاع.