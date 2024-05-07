إيران تحرز 7 ميداليات ملونة ببطولة آسیا للجوجيتسو

العالم - إيران

وقد شارك المنتخب الإيراني في هذه المسابقات من خلال ثلاث فئات عمرية؛ الكبار، واللاعبين تحت سن 21 و18 عامًا.

وفي منافسات اليوم الرابع من هذه البطولة، أحرز الإيراني "أبوالفضل نوروزي" للفئة تحت 21 عاما الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الإيراني في وزن 62- كغم، بينما فاز مواطنه "سامان أحمدي" للوزن 77- كغم و"رسام أحمدي" لاعب الوزن 85- كغم و"محمد مهدي رستميان" في وزن 94- كغم على ثلاث ميداليات فضية.

وفي منافسات الوزن 69- كغم أحرز الإيراني "محمد مهدي بير محمدي" الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الكبار، فاز اللاعب الإيراني "رضا شفيعي" بالميدالية ذهبية، ومواطنه "فرحان موسوي" بالفضية، إلى جانب "علي رضا أكبربور" الذي أحرز ميدالية برونزية في هذه المسابقات.