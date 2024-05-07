الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الجمعة على عضوية فلسطين الكاملة

وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.

ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.

ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي الذي أطلعت عليه "رويترز" ويمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.

وتوقعت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين يوم الجمعة القادم، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" مجديا.

وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الاثنين بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه "سيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة"، بحسب تعبيره

وقال إردان "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها وفقا للقانون الأمريكي"، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئا على أرض الواقع، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أوقفت في عام 2011 تمويلها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.

وفلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب وهو اعتراف فعلي بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في عام 2012.

هذا، وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من بدء الاحتلال الاسرائيلي عدوانا اجراميا على قطاع غزة راح ضحيته 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة هائلة أودت بحياة أطفال ونساء.