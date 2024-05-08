ملك الأردن يؤكد على ضرورة منع "العملية الإسرائيلية البرية" في رفح

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وأشار الملك عبد الله خلال اجتماعين عقدهما في الكونغرس الأمريكي إلى أن سيطرة "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن جديد شدد الملك على إدانة⁧ الأردن⁩ للاعتداء على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت متجهة إلى ⁧غزة⁩ عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين.

ودعا الملك عبد الله المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح يفرض على "إسرائيل" تأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى ⁧ غزة⁩ من مختلف المعابر، والتزامها بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين المحاصرين هنالك منذ السابع من أكتوبر، مشددا على ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسع الصراع في الإقليم.

ولفت إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.

وجدد التأكيد على موقف الأردن الرافض لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وحذر من أن الأعمال العدائية والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، ستؤدي إلى خروج الوضع بالضفة الغربية عن السيطرة وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وعدد من رؤساء لجان المجلس، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.