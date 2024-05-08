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موافقة حماس على مقترح الهدنة.. وتهديد رفح تقابله عملية كرم ابوسالم

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

بعد اشهر طويلة من العدوان المتواصل على غزة ومفاوضات عدة تنقلت في أكثر من عاصمة وشارك فيها أكثر من وسيط، وافقت المقاومة الفلسطينية ممثلة بحركة حماس على المقترح المقدم من الوسيطين المصري والقطري.

العالم _ انقلاب الصورة

قرار عقلاني صدر من المقاومة ومن موقع القوة وهو استطاع ايضا ان ينزع شرعية الدخول الى رفح عن كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي لطالما رفع هذه الورقة ويهدد بها بشكل متواصل وهو ايضا جعل الكيان في مأزق لانه ايضا افشل ما كان يسعى الى تحقيقه من أهداف.

القرار جاء من موقف القوة ولا من موقف الضعف والمقاومة الفلسطينية اثبتت هذا الامر عمليا على الارض قبل القبول بالاتفاق بيوم واحد، حيث قامت بعمليتين نوعيتين على كرم بوسالم ونتزارين التي اوقعت اصابات كبيرة وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي..

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