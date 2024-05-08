مجموعة تتبنى قتل رجل أعمال صهيوني في مصر

العالم-مصر

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ رجل الأعمال الذي قُتل هو زيف كيفر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ المقتول دخل مصر بجواز سفر كندي، مضيفةً أنّه صاحب شركة تصدير خضراوات وفواكه.

هذا انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بيان باسم مجموعة تُدعى "طلائع التحرير - مجموعة الشهيد محمد صلاح"، تبنّت "قتل العميل الإسرائيلي المجرم زيف كيفر".

واشارت قناة الميادين ان المجموعة أكدت في بيانها، أنّ كيفر "يتّخذ بعض الأعمال التجارية غطاءً لممارسة نشاطه في جمع المعلومات، وتجنيد ضعاف النفوس لمصلحة جهاز الموساد".

وأكدت أنّ ما أوردته بشأن نشاط كيف يأتي بناءً على تقدير معلوماتي دقيق، مشيرةً إلى أنّها ستنشر تفاصيل هذا التقدير تباعاً، "وفقاً لما يسمح به الظرف الأمني".

وفي الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل 3 جنود صهاينة على الأقل من جراء إطلاق عنصر من الشرطة المصرية النار عليهم في منطقة عمود السواري، في الإسكندرية أيضاً.

يُذكَر أنّ محمد صلاح هو مجنّد مصري، استشهد في عمر 23 عاماً، بعد أن قتل 3 جنود صهاينة بالرصاص، وجرح رابعاً، في الـ3 من حزيران/يونيو الماضي، بينما كان يؤدي خدمته العسكرية في منطقة سيناء.