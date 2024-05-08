جزر البهاما تعترف رسمياً بدولة فلسطين

العالم - فلسطين

وأفادت وزارة خارجية جزر البهاما في بيان، أن الحكومة "تدعم حق الفلسطينيين في تقرير وضعهم السياسي بحرية وحقهم في السعي لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وجاء في البيان "أن جزر البهاما تدعم حلّ الدولتين وتعترف رسمياً بدولة فلسطين".

ورحبت حركة حماس بالقرار، معتبرة إياه أنّه يأتي في سياق خدمة تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، داعية كافة الدول إلى الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، وأشادت بمساهمتها في "تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

ويأتي اعتراف جزر البهاما في ظل مجازر يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.