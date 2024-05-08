حزب الله يقصف مقرين لجيش الإحتلال بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان أول إن المقاومة الإسلامية شنت يوم ‌‏الأربعاء 8 مايو هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة "اللواء الغربي" الاسرائيلي المستحدث في يعرا.

‏وأكد الحزب أن المسيرة أصابت هدفها بدقة.

وأضاف في بيان ثان، أن المقاومة الإسلامية استهدفت مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة برانيت بصاروخ "بركان" من العيار الثقيل ‏وأصابته إصابة مباشرة.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف جاءت ردا على الاعتداءات ‏الإسرائيلية على القرى والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويؤكد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما صرح حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على مواقع الاحتلال.