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مصادر فلسطينية: غارات عنيفة ومتواصلة للاحتلال على منازل وأراضي فارغة في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة

الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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