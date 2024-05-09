بايدن يعترف: اسلحتنا استخدمت بقتل المدنيين في غزة

العالم - الاحتلال

وقال بايدن إن المدنيين في غزة قتلوا نتيجة القنابل الثقيلة التي كانت واشنطن قد ارسلتها الى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أنه في حال دخل جيش الاحتلال مدينة رفح والمناطق السكانية لن تحصل تل أبيب على دعم واشنطن و لن يتم تزويدها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا في مثل هذه المعارك، ويعتبر ان كيان الاحتلال لم يتجاوز الخطوط الحمراء في رفح.

هذا وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار للكيان الإسرائيلي اتخذ في سياق خطط شنه هجوم على رفح من دون ضمانات جديدة لحماية المدنيين.

وقال أوستن خلال جلسة مجلس الشيوخ إن بلاده كانت واضحة منذ البداية، علقت شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار، مؤكدا على الكيان الإسرائيلي ألا يشن هجوما في رفح دون ضمان حماية المدنيين وبعد تقييمها للوضع.

وأضاف أوستن لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية التعامل مع الشحنة، مشيرا إلى أن الولاياتِ المتحدة تعكف على مراجعة بعض المساعدات الأمنية على المدى القصير.