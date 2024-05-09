خرازي: إذا تم تهديد إيران وجوديا، فسنكون مضطرين لتغيير عقيدتنا النووية

العالم - ايران

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية جدد الدكتور خرازي التاكيد على انه ليس لدى ايران اي قرار بإنتاج قنبلة نووية مؤكدا في نفس الوقت: لكن إذا كان وجود إيران مهددا، فسيتعين علينا تغيير عقيدتنا النووية، وهذا ما شدد عليه المسؤولون العسكريون أيضاً مؤخرا حيث اشاروا الى انه حال أراد الكيان الإسرائيلي مهاجمة المنشآت النووية، فمن الممكن والمتصور مراجعة العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والعدول عن اعتبارات الإعلان السابق.

وفي جانب اخر من المقابلة قال خرازي إنه كان بإمكان إيران شن عملية عسكرية أوسع على "إسرائيل" ولكنها اكتفت حاليا بهذا القدر .