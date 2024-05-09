المقاومة صامدة على الشروط التي طرحتها في الورقة المتفق عليها + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" نوه أبوسامر موسى أن ما تمت الموافقة عليه من قبل المقاومة الفلسطينية هي الورقة التي قدمت والتي تم تعديل بعض البنود فيها، وبعد التعديل عرضت على الوسطاء وتم إقرارها من قبل الوسطاء بمن فيهم الأميركي على الموافقة على هذه الورقة.

وأوضح: لكن عندما قدمت هذا الورقة الى نتنياهو وحكومته المتطرفة.. فهؤلاء لا يعنيهم الأمر لأن أي موافقة على أي مقترح سيكون له شأن وقف العدوان على قطاع غزة، وبمفهومهم الإقرار بالهزيمة الصهيونية أمام المقاومة الفلسطينية.

وقال أبوسامر موسى: لذلك نؤكد كحركة مقاومة فلسطينية أننا ما زلنا على نفس المبادئ، ومتمسكون بحقوق الشعب الفلسطيني والأهداف والشروط التي طرحناها.

وأضاف: لذلك نحن نقول إذا التزم الكيان الصهيوني وأذعن لشروط المقامة وأولها وقف العدوان والاعتراف بوقفه بشكل واضح وصريح دون أن تكون هناك مسميات ملتفة، فنحن لا مشكلة لدينا بذلك.

وصرح أن موقف المقاومة كان عبارة عن قنبلة كبيرة رماها المفاوض الفلسطيني بذكاء في حضن الإسرائيلي والأميركي، مبيناً أن: اليوم الأميركي بات محرجا أمام مجتمع الدولي، كما أن الإسرائيلي محرج حيث أن هذه القنبلة أحدثت حرجاً كبيراً في المجتمع الصهيوني.

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