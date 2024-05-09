خاص.. تطورات الهجوم الاسرائيلي على مدينة رفح+فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية قناة العالم المتواصلة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة: في الساعات الاخيرة القصف الاسرائيلي لم يتوقف في مدينة رفح اقصى جنوب قطاع غزة، والاحتلال زاد من قصفه المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح وحي السلام وحي الجنينة، حتى وصلت القذائف الى غرب المدينة في منطقة تل السلطان التي تعرضت الى قصف مدفعي عنيف وايضا غارات اسرائيلية عنيفة تضمنت استهداف منزل عائلة عيد ما ادى الى استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين.

واضاف: كذلك هناك تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فوق مناطق مختلفة من المدينة، كما انتقل الاحتلال الى مرحلة اخرى وهي زيادة القصف في مركز المدينة والاماكن التي لم يطلب الجيش من سكانها الاخلاء وهذا الامر ادى الى زرع حالة من الخوف والرعب لدى سكان مدينة رفح وهناك حالة نزوح كبيرة حتى الآن من مناطق رفح الى منطقة دير البلح ومواصي ومدينة خان يونس وسط اجواء واوضاع انسانية صعبة متفاقمة في ظل ازدياد القصف المدفعي وايضا انتقال الناس الى اماكن غير صالحة للحياة وايضا تفقد اي متطلبات للبنية التحتية والموارد الحياتية وعدم وجود بلديات ومستشفيات في الاماكن التي سمح الجيش الاسرائيلي بالانتقال اليها.

وتابع مراسلنا: هناك تطور لافت في شمال قطاع غزة، فالجيش الاسرائيلي في ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم قام بالتقدم الى محور منطقة حي الزيتون، هناك تقدم للدبابات الاسرائيلية في هذه المنطقة وايضا عملية نزوح اخرى من حي الزيتون الى مناطق شمال قطاع غزة في ظل القصف المدفعي المكثف على منازل المواطنين في حي الزيتون ومنطقة دوار الدولة.

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