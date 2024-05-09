كوخافي: السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال هو وقف الحرب بقطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي إسرائيلي من وحدة جمع المعلومات القتالية 869 عند الحدود مع لبنان وبوقوع أضرار في عدد من المنازل جراء سقوط صاروخ ثقيل على مستوطنة شلومي.

المقاومة في لبنان واصلت تصعيدها على الجبهة الشمالية موازاة لتصعيد الاحتلال جنوبا..ونفذت هجوما ‏جويا بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات الكيان في مستوطنة كفرجلعادي ‏ومحيطها مصيبة غرفة عملياتها بشكل مباشر وموقعة ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح.

كذلك استهدفت ا‏لمقاومة مركزا ‌‏قياديا مستحدثا في مستعمرة نطوعة وأصابته إصابة مباشرة.

و‏بصاروخ بركان من العيار الثقيل استهدفت المقاومة ‏إنتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام كما استهدفت منظومات فنية مستحدثة تم تثبيتها مؤخرا في موقع ‏راميا وتمكنت من تدميرها.‏

وكان ‌‏مجاهدو المقاومة استهدفوا ‏مجموعة لجنود الاحتلال في نقطة الجرداح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.‏

صحيفة 'معاريف' العبرية قالت إن حزب الله نجح في استخدام الطائرات الانتحارية بدون طيار بشكل فعال ضد قوات الجيش الإسرائيلي مع التركيز على قوات المشاة وخاصة في المستوطنات المهجورة على طول الحدود أو في المواقع العسكرية معتبرة بأن كل من يتحرك في المنطقة معرض للخطر سواء كان في مبنى أو في منطقة مفتوحة.



وأعترفت الصحيفة أنه لا يوجد حاليا لدى الجيش الإسرائيلي حلول للتعامل مع سلاح المسيرات الانتحارية التي أدخلها الحزب إلى المعركة .

رئيس مجلس مستوطنة المطلة صرح أن معظم وزراء كيانه يجب أن يرموا في مزبلة التاريخ. فيما اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي أن السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال هو وقف الحرب في قطاع غزة.

موقع 'والاه' العبري كشف عن اعتزام رؤساء مستوطنات الجليل الإعلان فيما أسمته عيد الاستقلال عن قيام دولة الجليل والانفصال الأحادي عن 'إسرائيل' بحسب تعبيرها مشيرة الى إجراءات إضافية سترافق تلك الخطوة .

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