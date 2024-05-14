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عشرة آلاف طن من المساعدات الإيرانية تصل الى أهالي غزة

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد سعيد أوحدي المساعد الخاص لرئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانطلاقاً من واجبه ورسالته الأصيلة، وجّه نداءات من أجل جمع المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم أشار أوحدي إلى أنه تم جمع أكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل غير نقدي، بما في ذلك الملابس والأدوية ومستلزمات الحياة والمرافق المختلفة مثل البطانيات والخيام، وحوالي" 190" مليار تومان نقدًا كتبرعات.

ونوّه أوحدي إلى أن الهلال الأحمر الإيراني كان قد بذل في الأشهر الأولى من هذا العدوان جهودا كبيرة لنقل تلك المساعدات إلى قطاع غزة نظرا لوضعها الإنساني بمساعدة منظمة الصليب الأحمر الدولي، إلا أن النظام الصهيوني المجرم عارض بشدة للأسف.

ولفت أوحدي إلى أن الأهم من ذلك كله، أن النظام الصهيوني قد استخدم نفوذه لمنع نقل تلك المساعدات، ولكن بفضل الله تمكنا من نقل هذه المساعدات إلى غزة عبر الطرق التي تم التخطيط لها بمساعدة بعض الدول، رغم كل الضغوط من قبل النظام الصهيوني الغاصب.

وفيما يتعلق بالتبرعات النقديةأشار أوحدي إلى أن جمعية الهلال الأحمر في جمهورية إيران الإسلامية قد خططت لتحويل هذه التبرعات إلى مواد يحتاجها سكان غزة، وتم تجهيز الشحنة الثانية من المساعدات الإيرانية ونقلها عبر سفينتين وتسليمها لأهل قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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