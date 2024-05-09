12 عملية إطلاق للأقمار الصناعية الإيرانية خلال عامين ونصف

العالم - إيران

ومن مدينة قم قال زارع بور: تم إحياء قطاع الفضاء في الحكومة الثالثة عشرة بحيث جرى منذ بداية مهامها (قبل عامين ونصف العام) تنفيذ 12 عملية إطلاق للأقمار الصناعية أي ما يعادل الأعوام الـ12 التي سبقتها.

وقال وزير الاتصالات الإيراني في جانب آخر من تصريحه: إن شبكة المعلومات الوطنية، التي هي من اهتمامات قائد الثورة وتعد من ضمن المجالات الاستراتيجية في البلاد، لم تكن مطروحة كأولوية خلال العقد الماضي رغم كل الجهود التي بذلت.

وتابع أن: شبكة المعلومات الوطنية تقدمت بنحو 20% في العقد الماضي إلا أن الآن وبعد عامين ونصف فقط من عمر الحكومة الـ13 الحالية وصلت النسبة إلى نحو 60% والآن ينصب تركيزنا على زيادة جودة وتوطين المعدات.

وفي إشارة إلى النمو الكبير لمستخدمي الشبكات الاجتماعية الداخلية، قال وزير الاتصالات: على سبيل المثال، كان لدى برنامج Ita messenger حوالي 2.5 مليون مستخدم نشط شهريا في بداية الحكومة؛ لكن اليوم لديها حوالي 30 مليون مستخدم نشط شهريا وزادت حركة المرور الخاصة بها أكثر من 20 مرة.

ووصف شبكة المعلومات الوطنية بالبنية التحتية للفضاء الافتراضي للبلاد وقال: سنفصل الاحتياجات الأساسية للناس عن الإنترنت الأميركي، بحيث إذا حدث شيء ما، لن تحدث هنالك مشاكل لحياة الناس وأعمالهم.