شاهد إشتباكات عنيفة بجباليا والمقاومة تدّمر عددا من آليات الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

واعلنت القسام تمكن المجاهدين من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة 'ميركفاه' شرق مخيم جباليا وتدميرها، كما دمر المجاهدون دبابة 'ميركفاه اخرى بقذيفة 'الياسين 105 في نفس المكان ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

كما استهدف المجاهدون دبابة ميركافا 4 بقذيفة الياسين105 بالقرب من صالة مزايا شرق جباليا شمالي قطاع غزة.



واشارت كتاب القسام بانها دكت تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.

ومع استمرار القتال في شرق مخيم جباليا نفذت كتائب القسام هجمات مشتركة مع سرايا القدس، استهدفت فيها تجمعات قوات العدو في شارع عشرة جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



كما قصفت القسام مستوطنة سديروت وعسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.



وفي السياق نفسه اعلنت سرايا القدس قصف تحشيدات العدو المتوغلة شرق رفح برشقة صاروخية من نوع مئة وسبعة.



الى ذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على حي الزيتون ومخيم جباليا شمال القطاع. ويأتي هذا القصف المستمر على هذه الأحياء بالتزامن مع تنفيذه توغلات برية اتجاه جباليا.



وألقت طائرات الاحتلال مناشير على شمال قطاع غزة تأمر فيها الأهالي بالتوجه الى المناطق الغربية للمدينة تمهيدا لتنفيذ عملية برية جديدة.



الى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثمان مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من60 شهيدا و115جريحا خلال الساعات القليلة الماضية.



مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى اكثر من خمسة وثللثون الف شهيدا ومايقارب التسعة وسبعين مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي معظمهم من النساء والأطفال

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