العالم – خاص بالعالم

فتظاهرات اليمنيين التي لم تتوقف منذ أشهر، كان عنوانها هذه المرة "التصعيد بالتصعيد.. مع غزة حتى النصر"، حيث تصدرت خلال المسيرات الحاشدة المواقفُ المستنكرة لتصعيد الكيان الإسرائيلي في رفح.

وقال محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى في اليمن: هذه الفعاليات ليست إلا جزءا من الموقف اليمني.. الموقف اليمني هو موقف عسكري وموقف سياسي وموقف شعبي وموقف استخباراتي، سيخسر العدو الصهيوني ولن تنجح المؤامرة الامريكية لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفيه القضية الفلسطينية ولن ينجح الكيان الصهيوني في قهر واذلال الشعب الفلسطيني".

جموع المحتجين هنا أبدوا التضامن مع مصر إزاء تهديد الكيان الإسرائيلي لأمنها القومي من خلال اعتداءاته على معبر رفح، مؤكدين الوقوف مع الحق المصري في الرد على هذه الاعتداءات، كما أعلنوا التأييد لأي خطوات تتخذها القيادات والقوات اليمنية في مواجهة تصعيد كيان الإحتلال حتى يتوقف العدوان والحصار عن غزة.

وقال طه السفياني عضو اللجنه الوطنيه العليا لنصره الاقصى في اليمن:" ان خروج الشعب اليمني وخروج هذه الجماهير يقولون للعالم اجمع بانه لا يمكن ان نتردد عن ذلك الموقف الا بتحقيق النصر بإذن الله بالميدان الفعلي للاخوة الفلسطينيين نؤيد ونبارك تلك العمليات وتلك الضربات".

تظاهرات اليمنيين التي امتدّت من صنعاء إلى عشرات الساحات في مختلف المحافظات، رفعت جميعها الشعارات المناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة، ونددت بدعم واشنطن للكيان، كما أشادت بالتحرك الطلابي المناصر لفلسطين في عشرات الجامعات الأمريكية والأوروبية، وحيا المتظاهرون العمليات البطولية ضد كيان الاحتلال من قبل المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.

المتظاهرون هنا أيضاً يطلقون دعواتهم للأنظمة العربية والإسلامية للتحرك الجاد، واتخاذ مواقف عملية ومؤثرة لنصرة فلسطين، وتبني حملات منظمة لمقاطعة بضائع وشركات وبنوك الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة له.

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