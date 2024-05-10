مدير مستشفى الكويت التخصصي: محافظة رفح تمر بكارثة صحية كبيرة

العالم – خاص بالعالم

مع استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة و الدعم الامريكي المطلق للابادة الجماعية لأهالي غزة المحاصرين تعاني المنظومة الصحية في رفح وخاصة مستشفى الكويت من نقص الكوادر الصحية لانه المستشفى الوحيد الذي يستقبل الاصابات في المدينة بعد اغلاق مستشفى ابو يوسف النجار، كاميرا العالم نقلت جانبا من معاناة المنظومة الصحية بقطاع غزة.

وتتواجد كاميرا العالم داخل مستشفى الكويت التخصصي، حيث ما زال المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة رفح بعد بدء العملية العسكرية في رفح من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى أن المنظومة الصحية متهالكة وتفتقر الى الكثير من المعدات والكوادر الطبية في مدينة رفح.

وفي لقاء مع مدير مستشفى الكويت التخصصي برفح، د. صهيب الهمص، تحدث عن هذه المنظومة حيث قال:" نعيش أزمه صحية كارثية والوضع في غاية السوء في الحقيقة الا ان مستشفى ابو يوسف النجار وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي كان يعمل على مستوى المحافظات الجنوبية بقطاع غزة ..الان للاسف وقع في منطقه قتال وخرج بالكامل عن الخدمة ولم يعد هنالك اي مستشفى حكومي يمكن ان يقدم خدمة صحية للمواطنين الفلسطينيين في هذه المحافظة، والتي تكدس فيها النازحين.

ولفت الهمص إلى أنه أصبح عدد السكان من من 300,000 الى مليون ونصف المليون انسان اضافة الى اشكالية الوقود التي لم يعد يدخل وكمية الوقود الموجودة في خزانات المستشفى لا تكفي الا لثلاثة ايام كحد اقصى وبالتالي سيتوقف المولّد الذي يعتبرالوحيد الذي يغذي المنظومة الصحية في المستشفى بالكهرباء، حيث انه من المعلوم لا يوجد منذ سبعة اشهر كهرباء عمومية، وبالتالي نعاني كثيرا من موضوع نقص الادوية والمستلزمات الطبيه والتجهيزات المخبرية اضافه الى نقص الوقود ما يمثل كارثة وتهديدا خطيرا لامكانية تمديد الخدمة الصحية للمواطنين الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا إلى الكارثة في مدينة رفح والمحافظات الجنوبية تحديدا فخلال ايام ستحدث إن لم يتم فتح هذا المعبر وادخال الوقود والمستلزمات الطبيه والكوادر الصحية في ظل هذه العملية العسكرية التي يلوح الاحتلال بها بالتوسعة كافة مناطق مدينة رفح.

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