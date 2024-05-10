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جيش الإحتلال يوسّع عدوانه في رفح.. إنتهاء جولة التفاوض في القاهرة دون اتفاق

جيش الإحتلال يوسّع عدوانه في رفح.. إنتهاء جولة التفاوض في القاهرة دون اتفاق
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول ما أفاده موقع أكسيوس الاميركي بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على توسيع العدوان في رفح،في وقت تستمر فيه الغارات الجوية اضافة الى قصف بالمدفعية.

العالم - بانوراما

وأضاف الموقع ان توسيع عمليات رفح يمكن أن تفسره أميركا بأنه تجاوز للخطوط الحمراء.

بالمقابل يستمر سقوط الشهداء جراء العدوان المستمر، وقد سجل نزوح اكثر من مئة الف فلسطيني باتجاه منطقة المواصي وغيرها جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على رفح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قول حركة حماس، إنّ الاحتلال عمليًا رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية، مشيرةً إلى أنّ الكرة الآن هي في ملعب الاحتلال وأكدت حماس التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير.

وكانت الحركة اعلنت الاثنين موافقتها على مقترح الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت إنه يحقق أهدافها بوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

بيد أن جيش الاحتلال بدأ في الليلة نفسها عدوانا على المناطق الشرقية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وانتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة ،بينما يؤكد مصدر مصري استمرار جهود تقريب وجهات النظر بين الطرفين توصلا إلى هدنة في غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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