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مسؤول فنزويلي یدعو لتعاون بين طهران وكراكاس في مجال الطب النووي

مسؤول فنزويلي یدعو لتعاون بين طهران وكراكاس في مجال الطب النووي
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا مساعد وزير العلوم الفنزويلي ألبرتو کینترو إلى التعاون بين طهران وكراكاس في المجال النووي بهدف مساعدة الصناعات الطبية والصيدلانية.

العالم _ إيران

وقال مساعد وزير العلوم الفنزويلي ألبرتو کینترو الذي كان أحد ضيوف المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان في حدیث مع مراسل "ارنا" ان التقدم الكبير الذي أحرزه البرنامج النووي السلمي الإيراني یشکل فرصة لكراكاس للتعاون مع طهران في مجال الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية وتكنولوجيا النانو.

وأضاف بان هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في علاج الأمراض الخطيرة مثل السرطان في فنزويلا.

وتابع: بما أن أحد أهم إنجازات الصناعة النووية هو إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، فيمكن لإيران وفنزويلا زيادة علاقاتهما بشكل كبير في هذا المجال من خلال التركيز على هذا المنتج.

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