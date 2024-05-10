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إسلامي: الأعداء اکتفوا بالتظاهر بإلغاء العقوبات في الاتفاق النووي

إسلامي: الأعداء اکتفوا بالتظاهر بإلغاء العقوبات في الاتفاق النووي
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أکد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي أن الأعداء الذين كانوا ملزمين برفع العقوبات بشكل عملي في اطار الاتفاق النووي، فقط اکتفوا بالتظاهر بإلغاء العقوبات دون اتخاذ اى اجراء عملي.

العالم _ إيران

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، في تصريحات له اليوم الجمعة: أعدائنا يعلمون أن التقنيات الجديدة، وخاصة التكنولوجيا النووية هي مصدر قوة وثروة للبلاد، ولذلك يسعون إلى وقف تقدم إيران.

وأضاف اسلامي: اليوم، أصبحت مخرجات التكنولوجيا والإنجازات النووية الإيرانية، على الرغم من جميع محاولات التخريب والإرهاب والتهديد والعقوبات من قبل الاعداء، اصبحت على المستوى العالمي وعلى الأمثلة المماثلة حول العالم.

وتابع: في مسألة الاتفاق النووي، اكتفى الطرف الغربي واعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتظاهر بإلغاء العقوبات ولم يقوموا بواجباتهم في هذا الصدد.

وأوضح إسلامي بان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعد اليوم من بين الأفضل في العالم في مجال إنتاج الأدوية الإشعاعية، ويستخدم منتجاتها أكثر من مليون شخص كل عام.

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