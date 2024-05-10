فيديو: تفاصيل خاصة عن كمين القسام لجنود الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: كما اوقعت المقاومة عددا من الجنود الاسرائيليين في كمين محكم في نفق وقامت بتفجيره في عدد من الجنود وايضا الاشتباك من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في شرق مدينة رفح ما ادى الى إصابة عدد كبير من جنود الاحتلال ومقتل عدد منهم ايضا خلال الاشتباكات المتواصلة.

واشار الى ان مدينة رفح شهدت اليوم كثافة في القصف المدفعي والغارات الجوية على مناطق مختلفة من المدينة ما زاد في اعداد الجرحى والشهداء.

واكد مراسلنا اتساع نطاق نيران الاحتلال الى وسط وغرب مدينة رفح ما ادى الى زيادة الهجرة ونزوح السكان من المناطق الغربية ووسط رفح الى خانيونس ودير البلح.

وشدد على ان جيش الاحتلال ماض في عمليته العسكرية وهناك توسعة وتقدم لالياته العسكرية في تلك المناطق، وكثافة في القصف المدفعي.

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