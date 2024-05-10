شاهد ما فعلته صواريخ حزب الله بمستوطنة كريات شمونة

وقال "مركز الإطفاء في شمال الكيان الإسرائيلي" ان 10 فرق تشارك بإخماد الحريق الذي اندلع في كريات شمونة عقب القصف الصاروخي.

من جهتها نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن ضباط كبار في جيش الاحتلال ان حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة

واضافوا ان ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال، منوهين انه لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات الحزب.

وتشن المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) هجمات ضد جيش الاحتلال تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، خلف أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه المدمر على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.