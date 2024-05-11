ليبيا تنضم لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية وحماس تشيد

العالم - فلسطين

وكان المجلس الرئاسي الليبي أفاد، مساء الجمعة، بتقدم ليبيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لتنضم لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ونشرت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، عبر حسابها بمنصة إكس، بيان محكمة العدل الدولية.

وقالت وهيبة في منشورها "ليبيا تتقدم بإعلان تدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي".

يذكر أن عدة دول تقدمت بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

هذا واصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا ثمنت فيه قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، ونعتبره تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق.

ودعت الحركة دول العالم كافّة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب.