حزب الله يستهدف تجهيزات ‏تجسسية اسرائيلية بموقع جلّ العلام

العالم- لبنان

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام.

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم السبت التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

كما اعلنت المقاومة الإسلامية استهدفها موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا .

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم السبت 11-5-2024 التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 11-05-2024 م

‏2 ذو القعدة 1445 هـ