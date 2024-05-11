حزب الله يستهدف تجهيزات ‏تجسسية اسرائيلية بموقع جلّ العلام

العالم- لبنان
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام.
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم السبت التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما اعلنت المقاومة الإسلامية استهدفها موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وموقع رويسة القرن في مزارع شبعا .
وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم السبت 11-5-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 11-05-2024 م
2 ذو القعدة 1445 هـ