ممثل كردستان العراق في إيران : نسعى لتجنب المشاكل السابقة مع إيران

العالم - ايران

وفي مقابلة مع وكالة ارنا، حول اهمية وانجازات الزيارة الاخيرة لرئيس كردستان العراق "نيجيرفان بارزاني" الى طهران واجتماعاته مع كبار المسؤولين الايرانيين،صرح ممثل كردستان العراق في إيران "ناظم دباغ" بان هذه الزيارة الاستراتيجية لم تكن من أجل تعزيز العلاقات مع طهران، بل من أجل إعادة العلاقات وحل المشاكل التي نشأت، لافتا الى ان الجانين اكدا على مواصلة العلاقات السابقة وتوسيعها.

وفي اشارة الى أن زيارة نيجيرفان بارزاني المهمة الى إيران حققت العديد من الإنجازات الإيجابية، بيّن دباغ ان من أهم إنجازات هذه الزيارة هو اللقاء الذي عقده بارزاني لأول مرة مع قائد الثورة الإسلامية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي والذي كان لقاء وديا وحميما.

وتابع انه في هذا اللقاء أكد قادة الثورة الإيرانية على انه خلال فترة من الزمن كانت غالبية قادة الأكراد العراقيين يعيشون في إيران.

وأوضح دباغ انه في هذا اللقاء، ذكرت قائد الثورة الإيرانية بعض ذكريات الماضي، كما استذكر المرحوم ادريس بارزاني والد نيجيرفان بارزاني مشددا على ضرورة التعاون سويا كأمة لحل بعض المشاكل بينهما واتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات بين إيران وكردستان العراق.

وعن الإنجازات الإيجابية والجيدة التي حققتها هذه الزيارة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، افاد ممثل كرىستان العراق في ايران بأن حجم التبادلات التجارية بين إيران وإقليم كردستان العراق لم يرتفع كثيرا خلال هذه الفترة، لكنه لم ينخفض ​​أيضا.

وتابع انه إذا توفرت الظروف والأجواء المناسبة لزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين، فإن هناك قدرات جيدة في إقليم كردستان العراق، يمكن أن توفر أرضية جيدة للتعاون مع إيران وزيادة حجم التبادلات التجارية بين الجانبين.

ولفت الى ان المسؤولين المعنيين في إيران واقليم كردستان عازمون على رفع مستوى التفاعلات التجارية بين الجانبين، وشددوا على الفوائد التي سيجنيها الجانبان من هذه القضية معربا عن امله في أن يتم توفير الظروف لتحقيق هذا الهدف.

واشار الى انه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا نيجيرفان بارزاني، تم التأكيد على أن سلطات أربيل ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، موضحا بانه تم تنفيذ بعض هذه الاتفاقيات.

كما صرح دباغ بأن بارزاني اكد على أنه لا يحق لأي مجموعة القيام بأعمال ضد المصالح الوطنية والامن القومي الإيراني والدول المجاورة من أي نقطة في كردستان العراق، وفي المقابل لا ينبغي لمجموعة أو مجموعات من الجانب الايراني أن تتخذ إجراءات ضد مصالح وأمن إقليم كردستان العراق.

وختم دباع مؤكدا على انه في المستقبل سنشهد بالتأكيد تطور التعاون السياسي والأمني ​​والاقتصادي بين إيران وكردستان العراق، كما أكد بارزاني على السعي لتجنب المشاكل التي كانت موجودة في الماضي بين إيران ومنطقة كردستان.