فيديو/عندما يبكي نجم الكرة البريطاني 'غاري لينكر' لأجل غزة !

العالم _ فلسطين

جاء كلام لينكر في حوار مع المذيع البريطاني ـ الأمريكي مهدي حسن، في برنامجه على منصة "زيتيو" الإخبارية، التي أطلقها مؤخرا في الولايات المتحدة بعد استقالته من قناة "أم أس أن بي سي" الأمريكية عقب وقف برنامجه الناجح، والتضييق عليه ومحاولة تهميشه والطلب منه الابتعاد عن التقديم مع الحفاظ على أجره الكبير، وذلك بسبب انتقاداته لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتحقق منصة "زيتيو" نجاحا لافتا، واختراقا معتبرا في الساحة الإعلامية الأمريكية والغربية، التي تسيطر عليها الدعاية الصهيونية.

وفي حواره مع مهدي حسن أكد لينكر أن ما يحدث في غزة "أسوأ شيء رأيته في حياتي."

وسأل مهدي حسن نجم كرة القدم، الذي وصفه بأنه أحد أبطال طفولته وأسطورة كرة القدم، عن شجاعته في التعبير عن موقفه مما يحدث في غزة، رغم أن كثيرا من الأصوات اختارت الصمت "خوفا"، فرد لينكر "ليس لي أي مصلحة في ما يحدث.. فأنا لست مسلما، ولا يهوديا، ولست فلسطينيا ولا إسرائيليا.

فأنا أرى الأمور من الخارج ومن منظور موضوعي، ولكن لا يمكنني أن أفكر في أي شيء أسوأ مما رأيته في حياتي.. الصور المتواصلة للأطفال الذين يقتلون يوميا".

وأضاف:"نعرف ما حصل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولكن ما إن ترفع صوتك للتحدث عما يقومون به هناك (يقصد الإسرائيليين في غزة) حتى يتم اتهامك بأنك مناصر لـهم واتهامات من هذا القبيل".



وأكد لينكر أن "هناك الكثير من الضغط على الناس لكي يصمتوا. وأنا أتفهم لماذا غالبية الناس يمتنعون عن إبداء رأيهم. ولكن بالنسبة لي فقد تعودت على هذه الضغوط. وأنا آمن لحد ما، ولا يمكنني السكوت على ما يحدث، وهو شيء فظيع جدا. وهم يتحدثون - بل إنه ما يقع - عن بالهجوم على رفح".



وشدد لينكر على أنها "ليست معاداة للسامية القول إن ما يقوم به الصهاينة خاطئ.. وأنا لا أرى كيف أن أياً كان يرى هذا. لكن الآن مهما كان السبب، ومن بدأ الأمر، فكلنا يعرف تاريخ المنطقة والعالم قبل 7 أكتوبر 2023 بكثير. لكن ما يحدث الآن مروع".