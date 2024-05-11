بسبب ’أصوات الزومبي’..ترامب يدرس ترشيح ’عدوته’ نائبة له!

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هذا الخيار قد يمثل محاولة لتوحيد الحزب الجمهوري وجذب الناخبين المعتدلين، وفقًا لما ذكرته مصادر لموقع Axios.

وعلى الرغم من تخليها عن طموحاتها للرئاسة قبل شهرين، لا تزال نيكي هيلي تحظى بقاعدة دعم قوية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما يعكس وجود رفض مستمر بين كثير من الجمهوريين لدعم دونالد ترامب كمرشح للحزب.

ففي فوزه الأخير على هيلي في ولاية إنديانا يوم الثلاثاء، حصل ترامب على 460 ألف صوت، لكنه لم يحصل إلا على 78 في المائة من الدعم، وهي حصيلة مخيبة للآمال بالنسبة لرئيس سابق يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه يشغل المنصب.

أصوات زومبي

وفي مقاطعة ماريون وحدها، وهي الجزء الأعلى كثافة سكانية في الولاية والتي تضم إنديانابوليس، فازت هيلي بنسبة 35 في المائة - وهي نتيجة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة لترامب، بالنظر إلى انسحاب منافسه بعد الانتخابات التمهيدية "الثلاثاء الكبير" في 5 مارس، مما يشير إلى أن ترامب عليه أن يواجه "أصوات الزومبي" الانتخابية التي تدين بالولاء لهيلي.

وقال كيفان شروف، الخبير الاستراتيجي في حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016، لوكالة فرانس برس: "من الصعب أن نتصور أن الناخبين الجمهوريين في ولاية إنديانابوليس متحمسون إلى هذا الحد لعدم ترشح هيلي".

"والأمر الأكثر ترجيحًا هو أن هذا يشير إلى تصويت احتجاجي ضد ترامب. يريد هؤلاء الناخبون أن يوضحوا أنهم غير راضين عن المرشح الجمهوري وأنهم يهينون ترامب في هذه الانتخابات التمهيدية لإثبات ذلك".

من المرجح أن ترفض هذه التلميحات، لكن إصرار التصويت على هيلي دفع العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى الإشارة إلى حضورها المستمر في المرحلة التمهيدية، بعد فترة طويلة من إسدال الستار، باعتباره "حملة زومبي".

ولم تؤيد الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا، وأخبرت مؤيديها بعد انسحابها أن "الأمر الآن متروك لدونالد ترامب لكسب أصوات أولئك في حزبنا وخارجه الذين لم يدعموه".

حصة صغيرة ومشكلة كبيرة

لكن ترامب فشل في تحقيق تقدم مع الدعم المعتدل لهيلي، واستمرت الأخيرة في الحصول على حصة صغيرة ولكنها مهمة من الأصوات قبل مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في يوليو.

وفي أغلبية مريحة من الولايات والأقاليم التي كان لها ثقلها حتى الآن في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تخبط ترامب وخسر أكثر من خمس الناخبين.

فقد خسر فيرمونت وواشنطن العاصمة بشكل مباشر، وكانت حصته من الأصوات في ثماني منافسات أخرى أقل من الثلثين، قبل الانتخابات في نوفمبر التي سيتم خوضها على الهامش، مع احتمال احتساب كل الأصوات تقريبًا في العديد من المناطق.

وباستثناء حدوث اضطراب كبير في حملة ترامب الانتخابية، فإن هيلي ليس لديها أي فرصة لإحياء ترشيحها.

لكن الانتخابات التمهيدية كشفت عن عيب ترامب الرئيسي، وهو افتقاره إلى الجاذبية بين المعتدلين والمستقلين والناخبين الحاصلين على شهادات جامعية، وهو ما سيحتاج إليه للفوز على الرئيس جو بايدن.

إن حملة بايدن - التي تشعر بالقلق من مشاكلها الخاصة مع ائتلاف من التقدميين الغاضبين من دعم الرئيس لحرب إسرائيل على حماس في غزة - قد وصلت إلى كل الممرات.

وأصدرت إعلانا تلفزيونيا الشهر الماضي يستهدف ساحات القتال في الضواحي برسالة: "إذا صوتت لنيكي هيلي، فإن دونالد ترامب لا يريد صوتك".

خطاب الارض المحروقة

ولم يُظهِر ترامب أي علامة تذكر على الانتقال إلى الوسط منذ أن أصبح المرشح الرئاسي الجمهوري، ويبدو من غير المرجح أن تنجح خطاباته المتطرفة وسياسة الأرض المحروقة في مؤتمراته الانتخابية في جذب أنصار هيلي.

وقال دونالد نيمان، المحلل السياسي وأستاذ التاريخ في جامعة بينغهامتون في نيويورك لفرانس برس: "هناك الكثير من الحديث حول كيفية تهديد ائتلاف بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، ولكن ليس هناك ما يكفي عن النفور من ترامب بين عدد كبير من الجمهوريين". ولاية.

وأضاف: "هذا الكراهية - من الأنسب أن نطلق عليه اسم الاشمئزاز - لأن ترامب وأفعاله الغريبة تؤذي الجمهوريين بشكل كبير في الانتخابات النصفية لعام 2022، وتتشكل لتصبح القصة غير المعلنة لعام 2024".

وبالطبع، ليست كل الأخبار سيئة بالنسبة لترامب.

فقد خففت مجلة The Bulwark المحافظة المعتدلة من فرحة الديمقراطيين بشأن نتيجة ولاية إنديانا في افتتاحية يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن ترامب كان متقدمًا بفارق بسيط في متوسطات استطلاعات الرأي لعدة أشهر، وأن مساعي بايدن لتضييق الفجوة قد توقفت إلى حد ما.

وفي الوقت نفسه، حذر نيكولاس هيغينز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث جرينفيل في كارولينا الجنوبية، من المبالغة في التركيز على الانتخابات التمهيدية "المفتوحة" في ولاية إنديانا، حيث يُسمح لغير الجمهوريين بالتصويت.

وقال "سيصبح هذا أكثر وضوحا في الأسبوعين المقبلين مع إجراء انتخابات تمهيدية جمهورية مغلقة في ولايتي ماريلاند وكنتاكي".

وأضاف: "إذا استمرت هيلي في الحصول على ما بين 15 إلى 20% من الأصوات في تلك الولايات التمهيدية المغلقة، فهذا مؤشر على أن ترامب يواجه مشكلة في القاعدة الجمهورية".

ترامب والهجوم على هيلي

في يناير، استخدم دونالد ترامب منصته الاجتماعية للسخرية من اسم ميلاد نيكي هيلي، في أحدث مثال على استخدام الرئيس السابق للعرق والعرقية لمهاجمة الأشخاص الملونين، وخاصة منافسيه السياسيين.

في منشور على حسابه في Truth Social، أشار ترامب مرارًا وتكرارًا إلى هيلي، ابنة المهاجرين من الهند، بـ"نيمبرا".

ووُلدت هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، في بامبرج، ساوث كارولينا، باسم نيماراتا نيكي راندهاوا. وقد عُرفت دائمًا باسمها الأوسط "نيكي". واتخذت اسم العائلة "هيلي" عند زواجها في عام 1996.

وصف ترامب، الذي هو نفسه ابن وحفيد وزوج مرتين لمهاجرين، هيلي بـ"نيمبرا" ثلاث مرات في المنشور وقال إنها "لا تملك ما يلزم".

ووفقًا للتقرير، يمكن أن يختار ترامب هيلي إذا كان مقتنعًا بأنها يمكن أن تساعده في الفوز بالرئاسة، وتجنب حكم بالسجن المحتمل وتغطية عشرات الملايين من النفقات القانونية في حال خسارته.