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متحدث جيش الاحتلال: انفجار طائرتين مسيرتين انتحاريتين في منطقة بيت هيلل

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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