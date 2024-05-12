فيديو خاص: توسع عمليات رفح والعودة للمربع الأول

العالم - مع الحدث

كيف تفهم أوامر الجيش الإسرائيلي بتهجير شرق رفح مع تجديد التفويض لوفده بشأن صفقة الأسرى حيث أعلن أبوعبيدة اليوم وفاة الأسير نداف بوبلابيل نتيجة القصف الإسرائيلي قبل أكثر من شهر؟

هل أعاد الرفض الإسرائيلي لمقترح الوسطاء الأمور إلى المربع الأول بحسب حماس محملة واشنطن المسؤولية؟

كيف يقرأ بيان أهالي الأسرى المتظاهرين في تل أبيب بأن نتنياهو يقود الدولة إلى فشل كامل وعلينا انقاذها منه واجراء انتخابات مبكرة؟

ماذا يعني دم رؤوية ادارة بايدن التحركات الإسرائيلية الأخيرة بأنها خرق لخطوطها الحمر؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الفلسطيني تسير الخطيب، والباحث بالشؤون الإسرائيلية ياسر حمامرة.

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